ВСУ за сутки потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился четырёх боевых бронированных машин, 12 автомобилей и боевой машины РСЗО "Град".
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское", — добавили в ведомстве.
ВС РФ также смогли отразить четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР.
Накануне Life.ru сообщал, что противник за неделю на этом направлении лишился больше 1820 военных. Враг также потерял 134 единицы техники, включая 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля. В Минобороны указали, что за это время Армия РФ нанесла поражение подразделениям Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Курдюмовка и Андреевка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ