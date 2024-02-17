ВСУ за сутки потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился четырёх боевых бронированных машин, 12 автомобилей и боевой машины РСЗО "Град".

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское", — добавили в ведомстве.

ВС РФ также смогли отразить четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР.