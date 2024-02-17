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Лежачую пенсионерку обязали явиться в суд Екатеринбурга из-за налоговой ошибки

17 февраля, 11:41
На Урале прикованную к постели пенсионерку просят прийти в суд. Обложка © Shutterstock

На Урале прикованную к постели пенсионерку просят прийти в суд. Обложка © Shutterstock

В Екатеринбурге просят 87-летнюю пенсионерку лично прийти в суд, чтобы было пересмотрено ошибочное взыскание с неё налога, однако женщина давно прикована к постели. Об этом пишет Ura.ru.

"В почтовом ящике нашли письмо от Судебного участка № 1 мирового судьи Октябрьского района города Екатеринбурга Степановой О. А. о взыскании с моей свекрови 976 рублей в связи с неуплатой налогов с 2020 году", — поделилась невестка пенсионерки.

По её словам, она позвонила в суд и там признали, что налоговое решение вынесено ошибочно, но чтобы всё исправить пожилая женщина должна приехать и написать заявление о пересмотре взыскания. Хотя родственники объяснили, что пенсионерка больше не встаёт с постели, сотрудники судебного участка продолжили настаивать на её личном приезде.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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