Фон дер Ляйен анонсировала 20% увеличение военной промышленности Евросоюза
Еврокомиссия представит новую Стратегию военной промышленности в марте
Еврокомиссия подготовит новую Стратегию военной промышленности Европейского союза, которая предусматривает наращивание военного производства более чем на 20%. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Примерно через три недели Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20% и будет больше", — сказала она.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что ЕК задействовала Украину в процессе создания Стратегии ЕС по оборонной промышленности. По её словам, европейским политикам пора начать относиться к Незалежной как к части своего военно-промышленного комплекса.
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