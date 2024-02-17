Президент России Владимир Путин поздравил с 31-летием "Газпрома" руководство, ветеранов и коллектив холдинга. Глава государства отметил высокие показатели концерна.

Путин поздравил руководство, ветеранов и коллектив с 31-летием "Газпрома". Видео © Kremlin

"Дорогие друзья, сегодня одному из флагманов российской экономики, компании "Газпром", исполняется 31 год. Рад возможности поздравить ветеранов отечественной газовой промышленности, конечно, руководителей и весь большой, полумиллионный коллектив "Газпрома". Рабочих и инженеров, мастеров своего дела, специалистов самых разных профессий. Которые трудятся на Урале и в Поволжье, в Сибири и на Дальнем Востоке, в сложнейших условиях Арктики, практически во всех регионах России", — сказал президент.

Он поблагодарил коллектив "Газпрома" за деятельность в интересах развития России и обеспечения её энергетической безопасности. По мнению Путина, именно вместе, как сплочённая команда, концерн добивается действительно высоких показателей. Он заметил, что создание "Газпрома" позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса, обоснованность и выверенность принятого 31 год назад решения доказало время.

Путин обратил внимание на то, что компания ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надёжного поставщика, позиции одного из мировых лидеров газовой отрасли. Также "Газпром" открывает новые центры газодобычи и высокотехнологичные производства по глубокой переработке сырья.