В окрестностях Варшавы раздались похожие на сильные взрывы звуки

Польская полиция ищет источник громкого звука, похожего на взрыв, в окрестностях Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. Говорится, что в Мазовецком (столичном) воеводстве грохот слышали накануне в районе 23:00.

"Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены", — передаёт слова жительницы города Жирардув местная радиостанция.

Такие же сообщения поступали и из других городов региона. При этом о пострадавших и разрушениях никакой информации нет. В издании отметили, что похожие сообщения польской полиции поступали и в 2023 году. Тогда оказалось, что грохот был вызван полётами польских истребителей F-16 c преодолением звукового барьера.