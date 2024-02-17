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17 февраля, 13:42

В окрестностях Варшавы раздались похожие на сильные взрывы звуки

RMF: Польская полиция проверяет сообщения о звуках взрывов под Варшавой

Польская полиция ищет источник громкого звука, похожего на взрыв, в окрестностях Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM. Говорится, что в Мазовецком (столичном) воеводстве грохот слышали накануне в районе 23:00.

"Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены", — передаёт слова жительницы города Жирардув местная радиостанция.

Такие же сообщения поступали и из других городов региона. При этом о пострадавших и разрушениях никакой информации нет. В издании отметили, что похожие сообщения польской полиции поступали и в 2023 году. Тогда оказалось, что грохот был вызван полётами польских истребителей F-16 c преодолением звукового барьера.

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Кличко сообщил о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги по всей Украине

А ранее в Ивано-Франковской области Украины прогремело несколько взрывов. Кроме того, была информация о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине Запорожье. Уточнялось, что в городе был повреждён объект инфраструктуры. А в Полтавской области произошёл пожар в складском помещении.

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Александра Мышляева
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