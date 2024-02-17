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17 февраля, 12:48

Фигурист Александр Самарин завершил карьеру в 25 лет

Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин завершает карьеру

Фигурист Александр Самарин. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Фигурист Александр Самарин. Обложка © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры. Он откатал произвольную программу на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске, после чего сообщил о своём решении.

"Зачем юлить? Это означает окончание [карьеры]. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших", — сказал спортсмен.

Сейчас Самарину 25 лет, он завоевал серебряную медаль в одиночном катании на чемпионате Европы в 2019 году и стал бронзовым призёром командного этапа чемпионата мира в том же году.

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Ранее ещё один спортсмен объявил о завершении карьеры. Бывший игрок сборной России Фёдор Кудряшов сообщил о решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет. За сборную защитник провёл 48 матчей и отметился одним голом.

Владимир Озеров
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