Фигурист Александр Самарин завершил карьеру в 25 лет

Обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры. Он откатал произвольную программу на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске, после чего сообщил о своём решении.

"Зачем юлить? Это означает окончание [карьеры]. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших", — сказал спортсмен.

Сейчас Самарину 25 лет, он завоевал серебряную медаль в одиночном катании на чемпионате Европы в 2019 году и стал бронзовым призёром командного этапа чемпионата мира в том же году.