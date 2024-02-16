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16 февраля, 18:34

Канада хочет оспорить решение по Олимпиаде и отобрать у российских фигуристов бронзу

Канада подаст апелляцию на перераспределение наград фигуристам на Олимпиаде-2022

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады собираются подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) вручить сборной России бронзовые медали за командный этап турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.

"Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию очень важно, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришёл, и считаем, что независимое рассмотрение дела обеспечит столь необходимую ясность для всех заинтересованных сторон", — сказано в обращении.

Федерация фигурного катания Канады осталась недовольна решением ISU не применять пункт регламента, гласящий о том, что "участники, закончившие соревнования и изначально занявшие более низкое место, чем дисквалифицированный спортсмен, соответственно поднимаются в своей позиции".

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Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой 29 января 2024 года. Спортсменку исключили из соревнований и лишили всех медалей за нарушение антидопинговых правил. В ответ на это в Госдуме назвали вердикт CAS "плевком в душу" всем ценителям спортивной дисциплины. По словам депутата Бурлакова, такой исход задевает не только россиян, но и всё сообщество любителей фигурного катания.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Владимир Озеров
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