Канада хочет оспорить решение по Олимпиаде и отобрать у российских фигуристов бронзу

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады собираются подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) вручить сборной России бронзовые медали за командный этап турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.

"Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию очень важно, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришёл, и считаем, что независимое рассмотрение дела обеспечит столь необходимую ясность для всех заинтересованных сторон", — сказано в обращении.

Федерация фигурного катания Канады осталась недовольна решением ISU не применять пункт регламента, гласящий о том, что "участники, закончившие соревнования и изначально занявшие более низкое место, чем дисквалифицированный спортсмен, соответственно поднимаются в своей позиции".