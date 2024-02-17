Австрия продлила пограничный контроль на границе с Чехией до 16 апреля
Австрия продлевает срок пограничного контроля на границе с Чехией до 16 апреля, рассказали в пресс-службе МВД республики. Глава МИД страны Герхард Карнер заявил, что такая мера принята для борьбы с международной мафией, мигрантами, а также для защиты государства от экстремистов.
"В целях борьбы с контрабандной мафией и угрозой экстремизма пограничный контроль с Чехией продлён до 16 апреля 2024 года", — говорится в сообщении ведомства.
Австрия и её соседние государства являются членами Шенгенской зоны, где действует общая система пограничного контроля. Между странами можно передвигаться свободно. Однако участники имеют право временно вводить контроль на своих границах в случае серьёзных угроз.
А ранее Life.ru сообщал, что власти Австрии одобрили проведение выборов президента Российской Федерации на территории посольств в Вене и Зальцбурге. 17 марта с 08:00 до 20:00 (с 10:00 до 22:00 мск) будут действовать два избирательных участка.
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