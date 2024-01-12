Россиянам разрешили голосовать на выборах президента РФ в Вене и Зальцбурге

17 марта на территории Посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге с 08:00 до 20:00 (с 10:00 до 22:00 мск) будут действовать два избирательных участка. В голосовании смогут участвовать совершеннолетние граждане России.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. По словам Памфиловой, на данный момент есть уже три "полноценных, официально зарегистрированных кандидата": Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца, он тоже подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за 300 тысяч: на 8 января собрано уже более 1,3 миллиона.