Россиянам разрешили голосовать на выборах президента РФ в Вене и Зальцбурге
Власти Австрии одобрили проведение выборов президента РФ в Вене и Зальцбурге
Власти Австрии одобрили проведение выборов президента Российской Федерации на территории посольств в Вене и Зальцбурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской дипмиссии.
"Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января) на проведение 17 марта 2024 года выборов президента РФ на территории Австрийской Республики с учётом соблюдения принципа взаимности", — сказано в публикации.
17 марта на территории Посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге с 08:00 до 20:00 (с 10:00 до 22:00 мск) будут действовать два избирательных участка. В голосовании смогут участвовать совершеннолетние граждане России.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. По словам Памфиловой, на данный момент есть уже три "полноценных, официально зарегистрированных кандидата": Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца, он тоже подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за 300 тысяч: на 8 января собрано уже более 1,3 миллиона.
ТАСС / Сергей Коньков