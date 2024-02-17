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17 февраля, 14:06

Шесть человек ранены при "взрыве оружия" в спортшколе Мелитополя

Рогов: Шесть человек пострадали при взрыве в спортшколе Мелитополя

В результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Шесть человек, включая двух детей, получили порезы от стёкол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия. Обошлось без госпитализации", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Рогова, всё произошло "из-за нештатного срабатывания оружия".

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Напомним, взрыв прогремел в одной из детских спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области. В этот момент в учебном учреждении проходил турнир по самбо. Всех присутствующих быстро вывели из здания, а на место прибыли расчёты МЧС, врачи и правоохранители.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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