Шесть человек ранены при "взрыве оружия" в спортшколе Мелитополя

В результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Шесть человек, включая двух детей, получили порезы от стёкол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия. Обошлось без госпитализации", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Рогова, всё произошло "из-за нештатного срабатывания оружия".