Взрыв прогремел в спортшколе Мелитополя во время детского турнира по самбо

В одной из детских спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв во время турнира по самбо. Информации о пострадавших в результате ЧП нет. Инцидент произошёл около 13:00.

"В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы", — рассказали журналистам в оперативных службах.

Директор ДЮСШ № 3 Мелитополя Роман Доломан уточнил, что участники, гости и зрители соревнований перепугались, но не пострадали. Территорию возле школы оцепили, на место прибыли расчёты МЧС, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Министр спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев рассказал "ЛуганскИнформЦентру", что хлопок прозвучал в раздевалке, где в это время находились юные спортсмены. Он также подтвердил, что ребята отделались испугом.