Взрыв прогремел в спортшколе Мелитополя во время детского турнира по самбо
Место взрыва в спортшколе Мелитополя. Обложка © t.me / zonewsru
В одной из детских спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв во время турнира по самбо. Информации о пострадавших в результате ЧП нет. Инцидент произошёл около 13:00.
"В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы", — рассказали журналистам в оперативных службах.
Директор ДЮСШ № 3 Мелитополя Роман Доломан уточнил, что участники, гости и зрители соревнований перепугались, но не пострадали. Территорию возле школы оцепили, на место прибыли расчёты МЧС, врачи и сотрудники правоохранительных органов.
Министр спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев рассказал "ЛуганскИнформЦентру", что хлопок прозвучал в раздевалке, где в это время находились юные спортсмены. Он также подтвердил, что ребята отделались испугом.
Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью российские системы ПВО отразили массовую атаку 33 украинских беспилотников по российским территориям. Больше всего целей было сбито над Брянской областью — 18 беспилотников. А утром появилась информация о том, что на подлёте к Воронежу были уничтожены три украинских дрона.