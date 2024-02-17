Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 13:30

Взрыв прогремел в спортшколе Мелитополя во время детского турнира по самбо

Место взрыва в спортшколе Мелитополя. Обложка © t.me / zonewsru

Место взрыва в спортшколе Мелитополя. Обложка © t.me / zonewsru

В одной из детских спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв во время турнира по самбо. Информации о пострадавших в результате ЧП нет. Инцидент произошёл около 13:00.

"В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы", — рассказали журналистам в оперативных службах.

Директор ДЮСШ № 3 Мелитополя Роман Доломан уточнил, что участники, гости и зрители соревнований перепугались, но не пострадали. Территорию возле школы оцепили, на место прибыли расчёты МЧС, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Министр спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев рассказал "ЛуганскИнформЦентру", что хлопок прозвучал в раздевалке, где в это время находились юные спортсмены. Он также подтвердил, что ребята отделались испугом.

ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области
ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области

Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью российские системы ПВО отразили массовую атаку 33 украинских беспилотников по российским территориям. Больше всего целей было сбито над Брянской областью — 18 беспилотников. А утром появилась информация о том, что на подлёте к Воронежу были уничтожены три украинских дрона.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров