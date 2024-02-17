Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 14:46

Названы регионы России, где под конец зимы ударят долгие 40-градусные морозы

Синоптик Вильфанд предупредил о длительных 40-градусных морозах в Сибири

На ряд регионов Сибири под конец календарной зимы надвигаются аномальные морозы. Столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он спрогнозировал "сложную погоду" в двух диаметрально противоположных точках России.

"Прежде всего на северо-западе, в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях в связи с выносом очень тёплых воздушных масс. Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Гололёд, налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с и даже метель на самом севере Ленинградской области и в Карелии", — сообщил Вильфанд в интервью RT.

В понедельник погода на Дальнем Востоке заставит проявлять особую осторожность. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, ветреные порывы на побережье до 22 м/с и вероятный ледяной дождь. Метеоролог отмечает, что такая погода вызовет опасность для повседневной жизни этих регионов. Не сладко придётся жителям Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, юга и центра Красноярского края. В этих регионах "суперхолодная, аномально холодная погода будет длительное время". Согласно прогнозу, температура воздуха опустится до -40 °С.

"Это опасная погода, поскольку это длительный период аномально холодной погоды", добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд назвал ненормальной российскую зиму 2024 года
Вильфанд назвал ненормальной российскую зиму 2024 года

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупреждал о сугробах в Москве, которые скоро вырастут до рекордных показателей. Сейчас высота сугробов в Москве составляет 62 сантиметра, это превышает норму уже в полтора раза. Также на следующей неделе изменится циркуляция воздуха, что спровоцирует повышение давления.

Обложка ©

Unsplash / Bob Canning

Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Томская область
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров