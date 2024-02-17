Названы регионы России, где под конец зимы ударят долгие 40-градусные морозы

На ряд регионов Сибири под конец календарной зимы надвигаются аномальные морозы. Столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он спрогнозировал "сложную погоду" в двух диаметрально противоположных точках России.

"Прежде всего на северо-западе, в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях в связи с выносом очень тёплых воздушных масс. Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Гололёд, налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с и даже метель на самом севере Ленинградской области и в Карелии", — сообщил Вильфанд в интервью RT.

В понедельник погода на Дальнем Востоке заставит проявлять особую осторожность. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, ветреные порывы на побережье до 22 м/с и вероятный ледяной дождь. Метеоролог отмечает, что такая погода вызовет опасность для повседневной жизни этих регионов. Не сладко придётся жителям Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, юга и центра Красноярского края. В этих регионах "суперхолодная, аномально холодная погода будет длительное время". Согласно прогнозу, температура воздуха опустится до -40 °С.

"Это опасная погода, поскольку это длительный период аномально холодной погоды", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.