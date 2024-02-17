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Российские десантники расправились с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны показало, как бойцы РФ уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

17 февраля, 15:08
Российские войска ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российские войска ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российские войска ликвидировали замаскированную группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сделав несколько точных залпов из гаубицы Д-30. Минобороны РФ публикует кадры работы военнослужащих.

Российские войска ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Мобильный расчёт 122-мм гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", — уточнили в ведомстве.

Бойцы ВС РФ всего за несколько минут развернули гаубицу в боевое положение, а после нанесения ударов быстро покинули участок, чтобы противник не произвёл ответный обстрел.

ПВО отразила ночную атаку 33 дронов ВСУ в регионах России
ПВО отразила ночную атаку 33 дронов ВСУ в регионах России

Ранее сообщалось, что за 16 февраля ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении. Кроме того, противник лишился четырёх боевых бронированных машин, 12 автомобилей и боевой машины РСЗО "Град".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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