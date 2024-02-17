Российские десантники расправились с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра Минобороны показало, как бойцы РФ уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра 17 февраля, 15:08 Российские войска ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российские войска ликвидировали замаскированную группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сделав несколько точных залпов из гаубицы Д-30. Минобороны РФ публикует кадры работы военнослужащих.

Российские войска ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Мобильный расчёт 122-мм гаубицы Д-30 российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", — уточнили в ведомстве.

Бойцы ВС РФ всего за несколько минут развернули гаубицу в боевое положение, а после нанесения ударов быстро покинули участок, чтобы противник не произвёл ответный обстрел.

Ранее сообщалось, что за 16 февраля ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении. Кроме того, противник лишился четырёх боевых бронированных машин, 12 автомобилей и боевой машины РСЗО "Град".

Авторы Татьяна Миссуми