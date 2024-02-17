Родственник заложил СВУ в огнетушителе под авто семьи на Кубани из-за спорного наследства
Родственник заложил СВУ в огнетушителе под авто семейной пары в Краснодаре
Пара из посёлка Пашковский, которую пытался подорвать родственник. Обложка © t.me / SHOT
Родственник заложил под авто семейной пары на Кубани СВУ в огнетушителе, чтобы радикально решить с ними спор о наследстве. По информации SHOT, 54-летняя жительница посёлка Пашковский в Краснодаре по счастливой случайности заметила замаскированную бомбу.
Женщина вышла из дома на улице Крайней и увидела возле "форда" своего 58-летнего супруга огнетушитель. Он не принадлежал их семье, поэтому женщина сочла его подозрительным и вызвала полицию. И не зря. Прибывшие специалисты установили, что это самодельное взрывное устройство. В корпусе огнетушителя обнаружили 300 граммов пиротехнической смеси, самодельный электровоспламенитель, а также поражающие элементы — гвозди и шурупы.
В попытке подорвать соперников заподозрили дальнего 48-летнего родственника мужчины. Он отнекиваться не стал и на допросе сознался, что долго не мог решить вопросы по наследству. Против него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ".
А в Мордовии ранее вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз срывавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. Письма с информацией о якобы заложенных бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до Нового года.