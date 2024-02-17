Родственник заложил СВУ в огнетушителе под авто семьи на Кубани из-за спорного наследства

Родственник заложил под авто семейной пары на Кубани СВУ в огнетушителе, чтобы радикально решить с ними спор о наследстве. По информации SHOT, 54-летняя жительница посёлка Пашковский в Краснодаре по счастливой случайности заметила замаскированную бомбу.

Женщина вышла из дома на улице Крайней и увидела возле "форда" своего 58-летнего супруга огнетушитель. Он не принадлежал их семье, поэтому женщина сочла его подозрительным и вызвала полицию. И не зря. Прибывшие специалисты установили, что это самодельное взрывное устройство. В корпусе огнетушителя обнаружили 300 граммов пиротехнической смеси, самодельный электровоспламенитель, а также поражающие элементы — гвозди и шурупы.

В попытке подорвать соперников заподозрили дальнего 48-летнего родственника мужчины. Он отнекиваться не стал и на допросе сознался, что долго не мог решить вопросы по наследству. Против него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ".