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17 февраля, 15:05

Родственник заложил СВУ в огнетушителе под авто семьи на Кубани из-за спорного наследства

Родственник заложил СВУ в огнетушителе под авто семейной пары в Краснодаре

Пара из посёлка Пашковский, которую пытался подорвать родственник. Обложка © t.me / SHOT

Пара из посёлка Пашковский, которую пытался подорвать родственник. Обложка © t.me / SHOT

Родственник заложил под авто семейной пары на Кубани СВУ в огнетушителе, чтобы радикально решить с ними спор о наследстве. По информации SHOT, 54-летняя жительница посёлка Пашковский в Краснодаре по счастливой случайности заметила замаскированную бомбу.

Женщина вышла из дома на улице Крайней и увидела возле "форда" своего 58-летнего супруга огнетушитель. Он не принадлежал их семье, поэтому женщина сочла его подозрительным и вызвала полицию. И не зря. Прибывшие специалисты установили, что это самодельное взрывное устройство. В корпусе огнетушителя обнаружили 300 граммов пиротехнической смеси, самодельный электровоспламенитель, а также поражающие элементы — гвозди и шурупы.

В попытке подорвать соперников заподозрили дальнего 48-летнего родственника мужчины. Он отнекиваться не стал и на допросе сознался, что долго не мог решить вопросы по наследству. Против него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ".

На ж/д станцию под Ростовом третий раз вызвали сапёров из-за похожего на СВУ предмета
На ж/д станцию под Ростовом третий раз вызвали сапёров из-за похожего на СВУ предмета

А в Мордовии ранее вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз срывавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. Письма с информацией о якобы заложенных бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до Нового года.

Андрей Бражников
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