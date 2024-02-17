Учёные объяснили, чем опасны мёртвые астронавты в космосе Livescience: Останки человека в космосе повредят корабли и загрязнят другие миры 17 февраля, 19:34 Тела мёртвых космонавтов могут нанести вред космосу. Обложка © freepik

Скончавшихся астронавтов нельзя отправлять за борт космического корабля, так как тело мумифицируется и может врезаться в спутники или шаттлы, нанеся им серьёзные повреждения. К такому выводу пришли учёные из Научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США, их исследование публикуется на портале Livescience.

Доктор Джимми Ву объяснил, что в вакууме все жидкости на коже человека моментально испарятся, а вода в организме замёрзнет, поэтому тело в космосе затвердеет и будет напоминать мумию. При этом столкновение спутника или корабля с мёртвым астронавтом равнозначно удару метеорита о корпус, что приведёт к поломкам.

Кроме того, труп может притянуться какой-либо планетой или астероидом, после чего произойдёт биологическое загрязнение небесного тела. Специалисты уверены, что постепенно мёртвый космонавт превратится в пыль под действием излучения, однако на это уйдёт много лет.

Сейчас в астронавтике ещё не возникало ситуаций, когда космонавтам пришлось бы избавляться от мёртвого товарища. Однако на МКС есть специальные мешки, которые могут сохранять усопшего в течение 72 часов для доставки на Землю. Учёный отметил, что речь идёт о длительных полётах, например к Марсу. При этом оставлять мертвеца на борту нельзя, иначе экипаж рискует заразиться из-за процесса разложения.

Идеальный вариант, по мнению эксперта, сжечь тело в атмосфере Земли, но если корабль уже на пути к далёким планетам, то тут придётся искать другие варианты, а их пока наука не придумала.

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Авторы Татьяна Миссуми