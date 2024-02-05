Есть предел: Как долго можно находиться в космосе? Недавно российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по времени пребывания на орбите. Life.ru решил разобраться, можно ли в будущем бить этот рекорд бесконечно или есть какие-то ограничения. 5 февраля, 13:29 Побит мировой рекорд пребывания человека в космосе. Обложка © Сергей Рязанский / Roscosmos

Новый рекорд принадлежит герою России Олегу Дмитриевичу Кононенко, который сейчас (по состоянию на февраль 2024 года) находится на орбите в своём уже пятом по счёту космическом полёте. Впервые он полетел в космос в 2006 году, далее в 2011, 2015, 2018 и 2013 годах. Каждый из этих полётов был приблизительно полугодовой. И 4 февраля 2024 года в космических летописях было зафиксировано, что совокупный «срок» пребывания Олега Кононенко за пределами родной планеты составил 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд. Это примерно два с половиной года. И это пока что абсолютный мировой рекорд.

Космонавт Олег Кононенко, побивший мировой рекорд совокупного времени пребывания в космосе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

До 4 февраля этот рекорд принадлежал Геннадию Ивановичу Падалке, у которого на сегодняшний день за плечами тоже пять полётов. Но довольно скоро, по планам, он снова займёт первое место в этом рейтинге – на осень 2024-го назначен его шестой полёт, и по его завершении у него в «послужном списке» будет значиться уже 1110 суток космического полёта. То есть уже три года на орбите.

Космонавт Геннадий Падалка, совершивший уже пять космических полётов общей продолжительностью 878 суток. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Возникает вопрос: а сколько вообще можно? Сколько угодно? Так вот, космические медики на этот вопрос однозначно отвечают: нет, не сколько угодно.

Вообще, конечно, если мы, земляне, рассчитываем полноценно выйти на новый этап развития своей цивилизации, на котором мы осваиваем космическое пространство и даже постепенно заселяем другие миры, то надо готовиться к пребыванию за пределами Земли в течение всей жизни. Но для этого предстоит преодолеть очень сложные проблемы медицинского характера.

В целом источников этих проблем две. Первое – отсутствие гравитации или (на другой планете) иной уровень этой гравитации, а мы не знаем, как организм будет реагировать на другую гравитацию, потому что мы никогда ещё на другой планете не были. Мы были только на Луне, но там экипажи проводили максимум несколько суток, а за такой короткий срок этот эффект другой гравитации толком не мог проявиться. А что происходит без гравитации, то есть в невесомости, уже известно достаточно хорошо: ослабление мышц, риск межпозвоночной грыжи из-за удлинения позвоночника, ухудшение зрения.

И второе препятствие – радиация, которая даже на орбите МКС, то есть на высоте в 400 с небольшим километров в двести раз выше, чем на поверхности Земли. Почему «даже»: потому что 400 километров - это ещё внутри земной магнитосферы, которая обороняет планету от бомбардировки летящих от Солнца и всей галактики вредоносных частиц. А что тогда говорить о межпланетном пространстве, где ни атмосферы, ни магнитосферы, и от бескрайней пустоты отделяют стенки корпуса корабля? То есть нужно проработать и использовать все возможные способы противодействия: защитную одежду, специальные «укреплённые» убежища в корабле, медикаменты. Наконец, может быть, когда-нибудь удастся создать вокруг корабля искусственное магнитное поле. Между прочим, такие проекты уже есть, весь вопрос, как это воплотить.

Но исходя из текущих реалий, из того, чем сейчас располагает мировая космонавтика (или «астронавтика», неважно), специалисты по космической радиации говорят следующее: они готовы «подписаться» под разрешением космонавту находиться на орбите МКС в общей сложности (то есть за всю жизнь) в течение четырёх лет. Это не значит, что ровно на первый день пятого года у них немедленно разовьётся лучевая болезнь, а космический корабль превратится в тыкву. Но эти четыре года – примерная граница, после пересечения которой врачи уже не готовы со всей ответственностью ручаться за здоровье космонавта. И есть надежда, что по мере внедрения в повседневную жизнь экипажей новых способов антирадиационной защиты эта граница будет отодвигаться.

По поводу последствий долгого нахождения в невесомости соображения тоже имеются: создание искусственной гравитации за счёт центробежной силы внутри вращающейся центрифуги. Её много лет тестируют в Институте медико-биологических проблем, который с момента своего возникновения и по сей день следит за здоровьем космонавтов. Если в будущем на борту космических станций будут такие центрифуги, и экипажи будут регулярно в них вращаться, то это значительно снизит тяжесть связанных с невесомостью проблем со здоровьем. Значит, и летать можно будет дольше.

А что насчёт полётов на Марс и вообще пилотируемых межпланетных путешествий? По этому поводу в ИМБП сказали так: 6-9 месяцев полёта до Марса плюс те же самые 6-9 месяцев возвращения на Землю уже по большей части исчерпывают тот предельный срок, который космическая медицина считает допустимым. На вопрос, сколько же в таком случае «разрешается», собственно говоря, находиться на поверхности Марса, ответ таков: два месяца. Меж тем совсем не факт, что баллистические расчёты полёта позволят в этот срок уложиться.

Авторы Адель Романенкова