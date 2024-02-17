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17 февраля, 15:38

Гладков: ЛЭП повреждена в посёлке Белгородской области после атаки ВСУ

Украинские военные обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, из-за чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области
Мужчина получил контузию при обстреле ВСУ сёл в Белгородской области

Напомним, губернатор Гладков сегодня уже сообщал о ликвидации двух украинских беспилотников над Белгородской областью. ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием дронов, однако им помешали российские расчёты ПВО. Воздушные цели были поражены в Губкинском городском округе.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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