Гладков: ЛЭП повреждена в посёлке Белгородской области после атаки ВСУ
Украинские военные обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, из-за чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", — написал он в своём телеграм-канале.
По данным главы региона, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.
Напомним, губернатор Гладков сегодня уже сообщал о ликвидации двух украинских беспилотников над Белгородской областью. ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием дронов, однако им помешали российские расчёты ПВО. Воздушные цели были поражены в Губкинском городском округе.
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