Гладков: ЛЭП повреждена в посёлке Белгородской области после атаки ВСУ

Украинские военные обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, из-за чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.