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17 февраля, 16:11

Стало известно о причинах возможного переноса саммита по Украине

Bloomberg: Саммит по Украине могут перенести из-за безразличия мировых лидеров

Саммит, посвящённый разрешению конфликта на Украине, может быть отложен из-за недостаточной заинтересованности мировых лидеров. Эту информацию агентству Bloomberg передали анонимные источники, знакомые с текущей обстановкой.

"Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет встретиться с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие в переговорах.

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Ранее Life.ru сообщал, что на готовности Киева к переговорам сказывается в первую очередь не количество оставшегося вооружения, а позиция Вашингтона на этот счёт. Как пояснил политолог, в 2022 году Киев хотел заключить мирный договор, но потом западные соратники помешали этому и проект аннулировали.

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Александра Мышляева
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