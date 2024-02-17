Стало известно о причинах возможного переноса саммита по Украине

Саммит, посвящённый разрешению конфликта на Украине, может быть отложен из-за недостаточной заинтересованности мировых лидеров. Эту информацию агентству Bloomberg передали анонимные источники, знакомые с текущей обстановкой.

"Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет встретиться с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие в переговорах.