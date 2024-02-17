Экс-боец ВСУ назвал успехи Киева нулевыми и призвал украинцев бежать с фронта

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Бежавший в РФ украинский военный Камынин пожелал сослуживцам "валить" из ВСУ

17 февраля, 16:49
Обложка © Getty Images Andre Alves / Anadolu

Обложка © Getty Images Andre Alves / Anadolu

Украинский военнослужащий Андрей Камынин, сбежавший в Россию, посоветовал товарищам в рядах ВСУ бросать оружие и "валить" с фронта, спасая свои жизни. Об этом боец рассказал на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА "Новости".

"Желаю [сослуживцам] бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", заявил украинец.

Камынин числился артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Во время службы он принимал участие в боях на Запорожском направлении. Солдат уверен, что украинская армия деморализована, а дезертирство стало ежедневной обыденностью.

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Ранее американская газета Washington Post писала, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которой фронт в любой момент может посыпаться. При этом прибывающие новобранцы плохо обучены и часто бросают в страхе свои позиции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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