Экс-боец ВСУ назвал успехи Киева нулевыми и призвал украинцев бежать с фронта Бежавший в РФ украинский военный Камынин пожелал сослуживцам "валить" из ВСУ 17 февраля, 16:49 Обложка © Getty Images Andre Alves / Anadolu

Украинский военнослужащий Андрей Камынин, сбежавший в Россию, посоветовал товарищам в рядах ВСУ бросать оружие и "валить" с фронта, спасая свои жизни. Об этом боец рассказал на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА "Новости".

"Желаю [сослуживцам] бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой", — заявил украинец.

Камынин числился артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Во время службы он принимал участие в боях на Запорожском направлении. Солдат уверен, что украинская армия деморализована, а дезертирство стало ежедневной обыденностью.

Ранее американская газета Washington Post писала, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которой фронт в любой момент может посыпаться. При этом прибывающие новобранцы плохо обучены и часто бросают в страхе свои позиции.

Авторы Татьяна Миссуми