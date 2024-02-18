Инвалид из Уфы сконструировал коляску-вездеход, чтобы ездить в любую погоду
В Уфе инвалид с детским церебральным параличом (ДЦП) Ильгиз Фазлыев изготовил коляску с управлением на джойстике, с помощью которой можно ездить по улицам в любых погодных условиях без помощи посторонних. Теперь мужчина намерен найти инвесторов, чтобы запустить устройство в серийное производство, если оно покажет хорошую функциональность. Об этом сообщает SHOT.
Ильгиз Фазлыев из Уфы смастерил коляску-вездеход. Видео © t.me / SHOT
После рождения Ильгизу Фазлыеву поставили диагноз: детский церебральный паралич. С тех пор он использует для передвижения коляску и хорошо знаком с трудностями, которые возникают у людей с ограниченными возможностями при преодолении препятствий на дороге. Мужчина долго вёл поиск средств передвижения и тестировал разные модели, представленные на рынке, но оптимальный вариант ему так и не встретился. Поэтому Ильгиз принял решение и сконструировал коляску. На примерку и постройку ушло несколько месяцев.
Коляска, которую смастерил уфимец, имеет вид багги, но в дальнейшем изобретатель хочет модифицировать её. Планируется установка выдвижного сиденья, чтобы в него можно было забраться без посторонней помощи. Создатель надеется, что после всех улучшений найдётся инвестор, который поможет наладить серийное производство таких устройств.
Ранее Life.ru рассказывал, как верховая езда помогает детям с ДЦП. По мнению инструктора по лечебно-верховой езде, лошадь способна передавать человеку импульсы и паттерны поведения во время ходьбы, что является своего рода тренажёром для детей-инвалидов.
Кадр из видео t.me / SHOT