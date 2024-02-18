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17 февраля, 21:46

США предрекли отсутствие зарубежных денег из-за воровства у России

Политолог Перла: Вкладывать деньги в США ни один здравый человек больше не станет

Теперь окончательно стало ясно, что вкладывать деньги в США нет смысла: они могут быть украдены в любой момент. Так прокомментировал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла конфискацию Штатами российских денег и их передачу Эстонии для помощи Украине.

По его словам, пока не понятно, какие конкретно деньги имеются в виду: то ли замороженные активы государства, то ли средства отдельных людей или предприятий, находящихся под незаконными санкциями США. Определённо можно сказать одно: американцы не думают ни о соблюдении собственных законов, ни о сохранении инвестиционной привлекательности страны.

"На войне как на войне: в топку бросают всё, что есть под рукой. Полмиллиона долларов — это меньше чем ничего, но жест имеет огромное символическое значение. Вкладывать деньги в США ни один разумный человек больше не может. Украдут, когда сочтут нужным", — уверен Перла.

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Напомним, США передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из числа "конфискованных российских средств" для оказания помощи Украине. Это первый перевод денег РФ для иностранного союзника с целью их последующей передачи Киеву.

Обложка ©

Unsplash / Viacheslav Bublyk

Лариса Сафронова
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