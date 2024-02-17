Орбан призвал Брюссель к переменам из-за отрыва от интересов европейцев

Европейский союз нуждается в срочных переменах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам политика, ещё никогда действия Брюсселя не были так оторваны от интересов рядовых граждан ЕС.

О нежелании объединения заботиться о собственном населении глава венгерского кабмина заявил в речи, посвящённой планам на 2024 год. Он напомнил, что Будапешт готовится к председательству в ЕС, и за это время намерен вновь сделать Европу великой.

"Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", — отметил Орбан.