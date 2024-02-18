В Петербурге зафиксировали абсолютный рекорд по количеству осадков в феврале

В Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков для февраля за всю историю наблюдений с 1881 года. Синоптик Александр Колесов уверен, что циклон "Рикса", накрывший Северную столицу, войдёт в погодную историю города.

"Днём в городе выпало ещё 5 мм осадков, и общее количество за сутки составляет 24 мм. Это не только рекорд для 17 февраля, но и самые сильные осадки в феврале за весь ряд наблюдений в городе. <...> Это ещё не всё, перекрыты и все суточные осадки, наблюдавшиеся в январе", — написал специалист в телеграм-канале.

Суточный рекорд за весь зимний период всё же перекрыть не удалось: в снегопад 26 декабря 2009 года осадков было больше — 28 миллиметров. У 17 февраля с его 24-миллиметровым показателем заслуженное "серебро".