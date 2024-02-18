Массовые беспорядки с участием мигрантов из Эритреи охватили Гаагу

Мигранты из Эритреи устроили беспорядки на улицах Гааги, ополчившись против полиции. Приезжие подожгли несколько машин правоохранителей, а самих блюстителей закона закидали пиротехникой, дорожными знаками и даже велосипедами.

По информации очевидцев, несанкционированная акция началась с конфликта между двумя группами иностранцев, причина которого неизвестна. Стычка переросла в массовые погромы. Вооружённые битами эритрейцы принялись крушить павильоны и атаковать полицейских.

В ответ правоохранители начали использовать спецсредства. Мэр города Ян Ван Занен разрешил силовикам задействовать слезоточивый газ, параллельно объявив в районе чрезвычайное положение.