Минюст Украины предложил выдать осуждённым автоматы или лопаты

Осуждённых украинцев нужно мобилизовать в ряды ВСУ и вооружить хотя бы лопатой. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил глава Минюста Незалежной Денис Малюська.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах Вооружённых сил Украины будут представлять те, кто был осуждён за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут", — пояснил министр.

По его словам, призвать можно и тех, кто сейчас отбывает наказание, и тех, кто получил приговор в прошлом. Последних в армию тоже пока не забирают, и они живут своей привычной жизнью. Малюська подсчитал, что отправить на фронт можно не менее 50 тысяч представителей этого контингента. Если же власти не решаются снабжать их оружием, можно выдать хотя бы лопату, чтобы строили инфраструктуру для ВСУ.