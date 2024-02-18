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18 февраля, 00:57

Минюст Украины предложил выдать осуждённым автоматы или лопаты

Министр юстиции Малюська предложил мобилизовать 50 тысяч украинцев с судимостью

Осуждённых украинцев нужно мобилизовать в ряды ВСУ и вооружить хотя бы лопатой. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил глава Минюста Незалежной Денис Малюська.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах Вооружённых сил Украины будут представлять те, кто был осуждён за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут", — пояснил министр.

По его словам, призвать можно и тех, кто сейчас отбывает наказание, и тех, кто получил приговор в прошлом. Последних в армию тоже пока не забирают, и они живут своей привычной жизнью. Малюська подсчитал, что отправить на фронт можно не менее 50 тысяч представителей этого контингента. Если же власти не решаются снабжать их оружием, можно выдать хотя бы лопату, чтобы строили инфраструктуру для ВСУ.

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Ранее сообщалось, что украинские школьники мечтают уехать за рубеж, потому что не верят в светлое будущее в своей стране и боятся попасть в ряды ВСУ. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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