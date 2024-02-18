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18 февраля, 01:53

Спадает пелена: Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

Сальдо: С пленными украинцами в российском плену происходят сильные перемены

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / POOL / Максим Блинов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / POOL / Максим Блинов

Многие пленные бойцы ВСУ меняют своё мировоззрение, осознав, что в России живут хорошие люди. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врёт киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", — объяснил губернатор.

По его словам, многие украинцы в плену начинают чувствовать себя психологически лучше, потому что вокруг них оказываются более человечные люди, чем их недавнее окружение. Особенно это нравится пленным среднего и старшего возраста. Некоторые даже поступают на службу в Российскую армию и добровольческие формирования.

Пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского командира
Пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского командира

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что польский наёмник, которого российские военные спасли в Крынках в декабре, решил вступить в Вооружённые силы РФ, чтобы освобождать Украину от нацизма. По словам губернатора, наёмники из стран НАТО всё чаще начинают осознавать, что правда на стороне России.

Лариса Сафронова
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