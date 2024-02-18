Трамп полагает, что Соединённые Штаты распадаются

Соединённые Штаты Америки разваливаются. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.

"Мы как третий мир, им следует обратить внимание на наши аэропорты. Посмотрите на наши аэропорты. Я имею в виду, насколько плохи", — сказал политик.