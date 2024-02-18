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18 февраля, 04:12

Трамп полагает, что Соединённые Штаты распадаются

Соединённые Штаты Америки разваливаются. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.

"Мы как третий мир, им следует обратить внимание на наши аэропорты. Посмотрите на наши аэропорты. Я имею в виду, насколько плохи", — сказал политик.

Путин: У Трампа есть свой взгляд на развитие отношений США с союзниками
Путин: У Трампа есть свой взгляд на развитие отношений США с союзниками

А ранее нидерландский премьер Марк Рютте призвал Европу не ныть из-за возможной победы Трампа. По его словам, следует "работать с теми, кто на танцполе".

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Лариса Сафронова
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