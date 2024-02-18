Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии

В столице Болгарии Софии запретили устраивать 16 февраля традиционное в последние годы неонацистское шествие "Луков-марш". Праворадикальных граждан, попытавшихся всё же его провести, быстро разогнала полиция.

Правоохранители заблокировали несколько десятков сторонников генерала, а потом разделили собравшихся и небольшими группами в сопровождении силовиков по тротуарам сопроводили к дому, где жил Луков. Там последователи нациста возложили венки и цветы: памятная церемония, в отличие от шествия, не запрещалась.

"Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша" — ежегодного шествия в честь Христо Лукова", — говорится в сообщении издания Sofia Globe.

Христо Луков в 1930–1940-х годах был лидером Союза болгарских национальных легионов и выступал за альянс Болгарии с Третьим рейхом. Факельные шествия в честь генерала проводились в Софии ежегодно с 2003 года, несмотря на возмущение болгарской общественности.