В Кремле не удивились отказу Канады экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько
Песков заявил, что отказ Канады выдать России нациста Гунько был ожидаемым
Россия не удивлена тем, что Канада отказалась экстрадировать украинского нациста Ярослава Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой ответ был ожидаемым", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, комментируя решение Оттавы.
А ранее Life.ru писал, что скандал с пожилым пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре 2023 года, когда Хунку посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил Гуньке приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что власти Канады отказали РФ в экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки из-за отсутствия соответствующего договора между Москвой и Оттавой. Следственный комитет России заочно предъявил пособнику гитеровцев обвинение в геноциде. К вопросу о его экстрадиции подключался даже министр обороны России Сергей Шойгу.
ТАСС / AP / Patrick Doyle