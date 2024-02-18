В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Уходящая неделя напоследок принесёт в Москву и Московскую область сильный ветер с осадками, сообщил Гидрометцентр. В столице и её окрестностях объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы воздушных масс будут достигать скорости 15 метров в секунду. Одновременно ожидается мокрый снег и метель.

"Гололедица. Температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса", — сказано в сообщении.