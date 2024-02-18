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18 февраля, 03:25

В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности

Уходящая неделя напоследок принесёт в Москву и Московскую область сильный ветер с осадками, сообщил Гидрометцентр. В столице и её окрестностях объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы воздушных масс будут достигать скорости 15 метров в секунду. Одновременно ожидается мокрый снег и метель.

"Гололедица. Температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса", — сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru назвал российские регионы, жителей которых уходящая зима "порадует" 40-градусными морозами. Экстремальный минус накроет Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую и ещё несколько областей.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Илья Пушкарев
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