В Московском регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности
Уходящая неделя напоследок принесёт в Москву и Московскую область сильный ветер с осадками, сообщил Гидрометцентр. В столице и её окрестностях объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
Согласно прогнозам синоптиков, порывы воздушных масс будут достигать скорости 15 метров в секунду. Одновременно ожидается мокрый снег и метель.
"Гололедица. Температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru назвал российские регионы, жителей которых уходящая зима "порадует" 40-градусными морозами. Экстремальный минус накроет Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую и ещё несколько областей.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв