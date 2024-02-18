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18 февраля, 04:24

Французский генерал Пинатель исключил нападение России на Европу

Россия начала специальную военную операцию для защиты собственных исторических земель и не планирует нападать на Европу. Об этом в интервью Sud Radio заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра Geopragma Жан-Бернар Пинатель.

Он назвал чушью утверждения ряда европейских политиков о высокой вероятности нападения России на страны Западной Европы. По мнению генерала, это чистой воды дезинформация.

Пинатель объяснил, что жители Донбасса ежедневно с 2014 года подвергались обстрелам ВСУ и спецоперация была начата, чтобы защитить их от агрессии со стороны Киева.

"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — сказал он.

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Ранее о том, что Россия не намерена начинать войну с государствами Запада и захватывать весь мир, заявил предсказавший распад СССР французский историк Эмманюэль Тодд. По его словам, нужно быть сумасшедшим, чтобы приписывать Москве такие планы.

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mil.ru

Лариса Сафронова
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