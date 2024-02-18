Французский генерал Пинатель исключил нападение России на Европу
Россия начала специальную военную операцию для защиты собственных исторических земель и не планирует нападать на Европу. Об этом в интервью Sud Radio заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра Geopragma Жан-Бернар Пинатель.
Он назвал чушью утверждения ряда европейских политиков о высокой вероятности нападения России на страны Западной Европы. По мнению генерала, это чистой воды дезинформация.
Пинатель объяснил, что жители Донбасса ежедневно с 2014 года подвергались обстрелам ВСУ и спецоперация была начата, чтобы защитить их от агрессии со стороны Киева.
"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — сказал он.
Ранее о том, что Россия не намерена начинать войну с государствами Запада и захватывать весь мир, заявил предсказавший распад СССР французский историк Эмманюэль Тодд. По его словам, нужно быть сумасшедшим, чтобы приписывать Москве такие планы.