Французский генерал Пинатель исключил нападение России на Европу

Россия начала специальную военную операцию для защиты собственных исторических земель и не планирует нападать на Европу. Об этом в интервью Sud Radio заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра Geopragma Жан-Бернар Пинатель.

Он назвал чушью утверждения ряда европейских политиков о высокой вероятности нападения России на страны Западной Европы. По мнению генерала, это чистой воды дезинформация.

Пинатель объяснил, что жители Донбасса ежедневно с 2014 года подвергались обстрелам ВСУ и спецоперация была начата, чтобы защитить их от агрессии со стороны Киева.

"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — сказал он.