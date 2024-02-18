"Всё оружие пойдёт туда": Киев собрался бороться с американской армией
Нардеп Устинова: Киев лишится оружия, если США начнут войну на Ближнем Востоке
Украинские власти опасаются, что Соединённые Штаты решат принять участие в новой войне на Ближнем Востоке. Тогда всё оружие будет поставляться в первую очередь американской армии, а Киев оставят с носом, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.
Парламентарий подчеркнула, что вероятность этого сценария на фоне нынешних событий в регионе крайне высока. Сейчас Киев конкурирует за предоставление оружия только с Израилем, но в оппонентах могут оказаться и Вооружённые силы США.
"То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, — это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что всё оружие пойдёт туда, для американских солдат", — поделилась страхами Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
Между тем Владимир Зеленский начал угрожать Вашингтону на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Украина легко вычеркнет США из списка партнёров, если страна перестанет помогать Киеву.
ТАСС / AP / Wolfgang Rattay