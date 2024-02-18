"Всё оружие пойдёт туда": Киев собрался бороться с американской армией

Украинские власти опасаются, что Соединённые Штаты решат принять участие в новой войне на Ближнем Востоке. Тогда всё оружие будет поставляться в первую очередь американской армии, а Киев оставят с носом, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

Парламентарий подчеркнула, что вероятность этого сценария на фоне нынешних событий в регионе крайне высока. Сейчас Киев конкурирует за предоставление оружия только с Израилем, но в оппонентах могут оказаться и Вооружённые силы США.

"То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, — это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что всё оружие пойдёт туда, для американских солдат", — поделилась страхами Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук.