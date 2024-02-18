Байден предрёк ВСУ дальнейшее бегство от Российской армии
Байден допустил, что Украина продолжит терять города из-за нехватки оружия
Поражение ВСУ в битве за Авдеевку может оказаться лишь началом дальнейшего отступления украинских войск на фоне нехватки вооружения. Потерю новых городов киевскому режиму предрёк президент США Джозеф Байден.
"Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть. Слишком многое поставлено на карту", — ответил он на вопрос журналистов о том, сможет ли Украина удержать другие города после ухода из Авдеевки.
По словам главы Белого дома, территориальные уступки продолжатся и дальше, пока Конгресс не одобрит законопроект о выделении Незалежной нового пакета помощи. Со своей стороны политик пообещал приложить все усилия, чтобы склонить законодателей к этому решению.
Приказ об отступлении из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский отдал ночью 17 февраля. По данным МО РФ, фактическое бегство украинских войск из города началось за сутки до решения генерала. Сейчас на территории населённого пункта производится окончательная зачистка.
Flickr / The White House