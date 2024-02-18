Первый прямой рейс вылетел из Сочи в Фергану
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Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Сочи в Фергану сегодня ночью, 18 февраля. Это первый прямой рейс по данному маршруту.
"Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Сочи 18 февраля в 03:10 мск согласно расписанию", — подтвердили в пресс-службе международного аэропорта города-курорта.
Рейсы Сочи – Фергана будут осуществляться на Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит три часа 45 минут.
Ранее Life.ru писал, что авиакомпания "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация договорились о параметрах салонов самолётов Ту-214. Они будут выполнены в двухместной компоновке на 170–175 мест, из которых 163 выделят для экономкласса.