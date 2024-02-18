Самолёт L-410 с отказавшим двигателем запросил срочную посадку в Комсомольске-на-Амуре

Самолёт авиакомпании "Хабаровские авиалинии" совершил внештатную посадку на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федеральной службы воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

"В воскресенье, 18 февраля, в 06:32 мск командир турбовинтового самолёта L-410 UVP-E20 перевозчика "Хабаровские авиалинии", предварительно — из-за нештатной работы двигателя воздушного судна, решил произвести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре (аэродром Дземги)", — сказано в публикации.

По его словам, борт удачно приземлился в 14:36 по местному времени (07:36 по Москве). Самолёт летел по маршруту Николаевск-на-Амуре – Хабаровск. На его борту не было пассажиров, в машине находились только командир воздушного судна и второй пилот. Авиационное событие классифицировано как инцидент. Комиссия Дальневосточного межрегионального территориального управления ФАВТ проведёт расследование случившегося.