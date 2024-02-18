Мать первоклассника развязала войну в уральской школе и раскидала ребят во враждебные лагеря В Челябинске полиция подозревает маму первоклассника в разжигании конфликта 18 февраля, 08:32 Обложка © Shutterstock

В Челябинске полиция вызвала для беседы мать первоклассника, которая подозревается в разжигании межнациональной розни из-за детского конфликта в школе. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.

"Стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях", — отметила чиновница.

Инцидент произошёл в первом классе челябинской школы № 30. По версии родителей, дети из семей, приехавших в Россию из стран СНГ, постоянно устраивают драки и наносят побои сверстникам. Однако есть и другая версия, что конфликт возник после оскорбительного высказывания одной из учениц в сторону приезжих.

Полиция начала проверку поступившей информации. К делу также подключилась прокуратура. По словам Гехт, есть основания полагать, что одна из родительниц разжигает межнациональный конфликт, которого на самом деле нет, а имеет место обычная ссора между детьми. Чиновница заверила, что с женщиной будут продолжать вести конструктивный диалог и действовать в интересах всех учеников класса.

Ранее сообщалось, что школьник в Бурятии хотел зарубить старшеклассника топором, но нарвался на охранника образовательного учреждения. Сейчас с родителями обоих школьников работают правоохранители, проводится проверка.

Авторы Татьяна Миссуми