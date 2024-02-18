Циклон "Рикса" принёс в Москву рекордные сугробы, но продолжение следует

Московские сугробы побили исторический рекорд после прихода циклона "Рикса", за ночь их высота достигла 67 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние сутки подросли на пять сантиметров. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к девяти утра составила 67 см, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 см, в Тушине — 73 см", — написал Тишковец в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что столица не видела таких показателей с 1966 года. Тогда сугробы достигали 65 сантиметров. Но расслабляться жителям и гостям столицы ещё рано — в течение дня высота снега может вырасти на один-два сантиметра.

Тишковец отметил, что Москва досрочно выполнила месячную норму по осадкам. В текущем месяце метеостанция ВДНХ зафиксировала 44,8 мм, хотя норма для февраля — 44 мм. На других городских станциях норма перевыполнена на 20–25%.