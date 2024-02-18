Циклон "Рикса" принёс в Москву рекордные сугробы, но продолжение следует
Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве обновили рекорд 1966 года
Московские сугробы побили исторический рекорд после прихода циклона "Рикса", за ночь их высота достигла 67 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние сутки подросли на пять сантиметров. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к девяти утра составила 67 см, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 см, в Тушине — 73 см", — написал Тишковец в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что столица не видела таких показателей с 1966 года. Тогда сугробы достигали 65 сантиметров. Но расслабляться жителям и гостям столицы ещё рано — в течение дня высота снега может вырасти на один-два сантиметра.
Тишковец отметил, что Москва досрочно выполнила месячную норму по осадкам. В текущем месяце метеостанция ВДНХ зафиксировала 44,8 мм, хотя норма для февраля — 44 мм. На других городских станциях норма перевыполнена на 20–25%.
А ранее синоптики рассказывали, что на некоторые регионы Сибири под конец зимы надвигаются аномальные морозы. По словам экспертов, столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, ветреные порывы на побережье до 22 м/с и вероятный ледяной дождь.
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