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18 февраля, 10:08

Названы ошибки при близорукости, которые могут привести к отслоению сетчатки

Офтальмолог Лещенко: Близорукость может провоцировать растяжение сетчатки

Люди с миопией (близорукостью) должны внимательно следить за своим зрением и не допускать его ухудшения, чтобы не подвергать себя риску отслоения сетчатки глаза. О нагрузках, которые могут оказаться опасными для людей с близорукостью, рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко.

"Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка — это нервная ткань, по сути кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно её отслоение", — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Лещенко отметила, что даже после операции по восстановлению сетчатки зрение не обязательно восстановится полностью. Кроме того, не исключены повторные отслойки. Офтальмолог дополнительно рассказала о мерах предосторожности, которые важно соблюдать, чтобы не допустить отслоения сетчатки.

"Людям с высокой степенью близорукости, ниже минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта — от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение", — заявила врач.

По её словам, женщины с высокой степенью близорукости в период беременности часто получают рекомендацию к кесареву сечению после консультации с офтальмологом, чтобы исключить потуги. Дело в том, что такое напряжение мышц может стать причиной отслоения сетчатки.

Офтальмолог перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения
Офтальмолог перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Ранее офтальмолог рассказал, что появление мушек перед глазами, а также яркие вспышки являются первым симптомом отслоения сетчатки. Врач заверил, что медицина сейчас вышла на уровень, когда даже самые трудные или запущенные случаи так или иначе поддаются лечению.

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Unsplash / Marina Vitale

Владимир Озеров
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