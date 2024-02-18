Названы ошибки при близорукости, которые могут привести к отслоению сетчатки

Люди с миопией (близорукостью) должны внимательно следить за своим зрением и не допускать его ухудшения, чтобы не подвергать себя риску отслоения сетчатки глаза. О нагрузках, которые могут оказаться опасными для людей с близорукостью, рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко.

"Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка — это нервная ткань, по сути кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно её отслоение", — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Лещенко отметила, что даже после операции по восстановлению сетчатки зрение не обязательно восстановится полностью. Кроме того, не исключены повторные отслойки. Офтальмолог дополнительно рассказала о мерах предосторожности, которые важно соблюдать, чтобы не допустить отслоения сетчатки.

"Людям с высокой степенью близорукости, ниже минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта — от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение", — заявила врач.

По её словам, женщины с высокой степенью близорукости в период беременности часто получают рекомендацию к кесареву сечению после консультации с офтальмологом, чтобы исключить потуги. Дело в том, что такое напряжение мышц может стать причиной отслоения сетчатки.