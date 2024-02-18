ВСУ за сутки лишились 100 солдат на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 100 бойцов за минувшие сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — сказано в публикации.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по точкам дислокации противника и военной технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. В частности, были атакованы украинские позиции у населённых пунктов Ямполовка в Донецкой Народной Республике и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.