ВСУ за сутки лишились 100 солдат на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 100 бойцов за минувшие сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — сказано в публикации.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по точкам дислокации противника и военной технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. В частности, были атакованы украинские позиции у населённых пунктов Ямполовка в Донецкой Народной Республике и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 400 человек. Также ВСУ лишились двух танков, трёх БМП, четырёх бронированных машин пехоты и шести автомобилей.
ТАСС / Александр Река