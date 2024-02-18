Группировка "Восток" подбила целый арсенал иностранной техники ВСУ ВС РФ уничтожили за сутки до 190 украинских солдат на Южно-Донецком направлении 18 февраля, 12:02 ВСУ потеряли за сутки до 190 солдат на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская группировка войск "Восток" уничтожила более 190 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также целый арсенал иностранной техники. В их числе — польская установка Krab и британские гаубицы FH-70, рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённого пункта Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области", — уточнили в ведомстве.

Также под ударами российской артиллерии уничтожены два танка противника, две бронемашины и три автомобиля. А в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились артиллерийской установки Krab производства Польши, двух британских гаубиц FH-70, системы "Мста-Б" и противотанковой пушки "Рапира".

Также сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ лишились до 400 военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Авторы Татьяна Миссуми