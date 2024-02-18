Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Масштабный сбой произошёл в работе Telegram по всему миру

Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены

В Кремле заявили о возможности запустить "Северный поток" за неделю, но есть нюанс

Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Медведев описал соглашение Франции и Украины картинкой со свиньёй 18+

Путин разъяснил судьбоносную задачу России: "Для нас — это вопрос жизни и смерти"

Россиянам на Шри-Ланке советуют вернуться на родину из-за преступлений против туристов из РФ

Все 82 рыбака спасли на Сахалине с оторвавшейся льдины

Спадает пелена: Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

В Минобороны раскрыли, когда украинские солдаты начали бегство из Авдеевки

Группировка "Восток" подбила целый арсенал иностранной техники ВСУ

ВС РФ уничтожили за сутки до 190 украинских солдат на Южно-Донецком направлении

18 февраля, 12:02
ВСУ потеряли за сутки до 190 солдат на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ потеряли за сутки до 190 солдат на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская группировка войск "Восток" уничтожила более 190 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также целый арсенал иностранной техники. В их числе — польская установка Krab и британские гаубицы FH-70, рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённого пункта Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области", уточнили в ведомстве.

Также под ударами российской артиллерии уничтожены два танка противника, две бронемашины и три автомобиля. А в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились артиллерийской установки Krab производства Польши, двух британских гаубиц FH-70, системы "Мста-Б" и противотанковой пушки "Рапира".

Песков: ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, не давая ВСУ закрепиться
Песков: ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, не давая ВСУ закрепиться

Также сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ лишились до 400 военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!