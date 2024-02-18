Четырёхлетняя девочка упала с 20-го этажа и разбилась насмерть, пока родители были на работе

В Ленобласти четырёхлетняя девочка разбилась насмерть при падении с 20-го этажа. Трагедия случилась вечером в доме на проспекте Строителей в городе Кудрово. В одиннадцатом часу вечера девочка гуляла по квартире, потом вскарабкалась на подоконник, открыла окно и, потеряв равновесие, упала вниз, пишет SHOT.

Малышку нашли рядом с подъездом соседи, которые вызвали скорую и позвонили родителям. Приехавшие медики констатировали смерть ребёнка. 34-летняя мама и 35-летний отец погибшей девочки были во время трагедии на первом этаже этого же дома, где у них есть кулинарная студия.