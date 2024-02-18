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Политолог оценила шансы каждого из кандидатов в президенты РФ на выборах

Политолог Фёдорова: Борьба за второе место станет интригой выборов президента РФ

18 февраля, 13:19
В России готовятся к мартовским президентским выборам. Обложка © Shutterstock

В России готовятся к мартовским президентским выборам. Обложка © Shutterstock

Если бы президентские выборы в России проходили прямо сейчас, то действующий лидер страны Владимир Путин одержал бы победу с большинством голосов, а события последних недель добавляют ему ещё больше очков. Об этом Life.ru рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова, анализируя результаты социологических исследований.

По данным двух основных социологических служб РФ, а именно ВЦИОМа и ФОМа, рейтинг Владимира Путина продолжает оставаться стабильно высоким. Это 79%, по данным ВЦИОМа, и 81%, по данным ФОМа. Абсолютно стабильная высокая поддержка.

Анна Фёдорова

Политолог

По её мнению, рейтинг Путина будет расти и дальше, тем более что избирательная кампания проходит очень эффективно. Эксперт выделила несколько факторов, которые способствуют росту авторитета кандидата в президенты. Во-первых, очень насыщенный график поездок по России. Путин за короткий срок посетил несколько регионов, в том числе Чукотку, Урал и Калининградскую область. При этом встречи проходили с самой разной целевой аудиторией, политик шёл на прямой контакт с людьми и давал ответы на сложные вопросы.

Во-вторых, удачно прошло интервью Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Фёдорова напомнила, что видео собрало огромное число просмотров, а суммарный охват достиг порядка миллиарда зрителей. Хотя интервью было рассчитано на западную аудиторию, оно вызвало неподдельный интерес и у россиян, отметила аналитик. В-третьих, на руку Путину сыграли успехи российских военных в зоне спецоперации, особенно освобождение Авдеевки.

Фёдорова уверена, что основная интрига президентской кампании будет касаться борьбы за второе место. Так, активно себя проявляет Владислав Даванков (партия "Новые люди"). Он попадает в свою целевую аудиторию, делая акцент на жителях крупных городов, молодёжи и предпринимателях, у политика — яркая заметная кампания, которая чётко выстроена по маркетинговым законам, объяснила эксперт.

Не отстаёт от Даванкова и Леонид Слуцкий (ЛДПР), продолжила она. Он использует традиционный для своей партии инструментарий, обращаясь к региональной проблематике, плотно работая с обращениями избирателей, и так далее. Однако, по мнению политолога, Слуцкий растерял голоса на фоне успехов Путина, поэтому часть электората перешла от кандидата от ЛДПР к действующему президенту.

Ну а Николай Харитонов (КПРФ) выглядит пока что очень блёкло, поделилась мнением собеседница Life.ru. У него неяркая кампания. А если специально не следить за его деятельностью, то кандидата практически не видно, пояснила эксперт. Тем не менее КПРФ продолжает оставаться электоральным брендом, поэтому шансы включиться в борьбу за второе место ещё остаются, заключила Фёдорова.

Политолог Данилин счёл предвыборную программу Даванкова нишевой и популистской
Политолог Данилин счёл предвыборную программу Даванкова нишевой и популистской

Напомним, президентские выборы в России пройдут в три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ВЦИОМа, сейчас 80% россиян хотят поддержать Путина и полностью одобряют его политику.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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