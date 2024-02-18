Пекин призывает к политическому урегулированию военного конфликта на Украине. Такое заявление сделал руководитель МИД Китайской Народной Республики Ван И в беседе с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой на конференции по безопасности в Мюнхене. Его слова опубликованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продаёт летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта", — гласит принципиальная позиция Китая.