Ван И заявил Кулебе, что Пекин призывает решить конфликт на Украине дипломатией
Дмитрий Кулеба и Ван И. Обложка © МИД КНР
Пекин призывает к политическому урегулированию военного конфликта на Украине. Такое заявление сделал руководитель МИД Китайской Народной Республики Ван И в беседе с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой на конференции по безопасности в Мюнхене. Его слова опубликованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
"Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продаёт летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта", — гласит принципиальная позиция Китая.
Ранее китайский постпред в ООН призвал Запад прекратить "подливать масло в огонь" в конфликте на Украине. Он заявил, что это подрывает дипломатические усилия по урегулированию конфликта, которые предпринимает мировое сообщество. Вместо проведения деструктивной политики Западу следует остановить поставки оружия Киеву и приступить к переговорам с Российской Федерацией.