В Ступине родители не пускают детей в школу из-за облучения металлодетектором

Некоторые ученики школы в подмосковном городе Ступино не могут попасть на занятия из-за родителей. Взрослые бьют тревогу из-за установленных в учебном заведении металлодетекторов, уверяя, что они вредят детям электромагнитным излучением. При этом и администрация школы не идёт на уступки, не позволяя попасть в здание в обход рамок, пишет Mash.

По мнению родителей, когда каждый ребёнок проходит под устройством, организм получает дозы облучения, которые суммируются и провоцируют разные заболевания. Взрослые требуют либо убрать эти рамки, либо организовать для всех, кто переживает по этому поводу, другой вход, где досмотр будет проводиться с помощью ручного металлоискателя. Вот только школа № 8 ни тем ни другим не располагает.

В руководстве учреждения заявляют, что со своей стороны ничего поделать не могут. Во-первых, иначе они не могут обеспечить безопасность учащихся, а во-вторых, излучение металлодетектора примерно такое же, как у бытовой техники — компьютера или телевизора. Реальную опасность они могут представлять только для людей с кардиостимулятором. В результате дирекция школы предлагает простой выбор: если хотите, чтобы дети учились, — пусть проходят сквозь арку, не хотите — не отправляйте их в школу.