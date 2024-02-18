ВС России ликвидировали полковника военной полиции ВСУ Смолярчука в Купянске
Александр Смолярчук. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Любомльська міська територіальна громада
ВС РФ ликвидировали в Купянске полковника военной полиции ВСУ. Об этом сообщила администрация его родного города Любомль Волынской области в социальных сетях.
Александр Смолярчук был начальником отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности военной службы правопорядка в гарнизонах Луцкого зонального отдела военной службы правопорядка воинской части А0583 и имел звание подполковника.
А ранее Life.ru сообщал, что российские артиллеристы помешали подразделениям ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении. Для отражения атаки мотострелковые подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" применили 122-миллиметровые гаубицы Д-30. В ходе непродолжительного боя ВСУ потеряли несколько военнослужащих и две единицы легкобронированной техники, провалив прорыв.