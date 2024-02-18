ВС России ликвидировали полковника военной полиции ВСУ Смолярчука в Купянске

ВС РФ ликвидировали в Купянске полковника военной полиции ВСУ. Об этом сообщила администрация его родного города Любомль Волынской области в социальных сетях.

Александр Смолярчук был начальником отделения организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности военной службы правопорядка в гарнизонах Луцкого зонального отдела военной службы правопорядка воинской части А0583 и имел звание подполковника.