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18 февраля, 14:12

Глава ЕК фон дер Ляйен собирается идти на второй срок

Bild: Фон дер Ляйен 19 февраля объявит о намерении снова избраться главой ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни намерена объявить о планах вновь занять пост после летних выборов в Европарламент. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.

65-летняя фон дер Ляйен объявит о своём намерении баллотироваться после обсуждения в президиуме Христианско-демократического союза (ХДС) уже завтра, 19 февраля. В Берлин она поедет после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Для переизбрания фон дер Ляйен необходимо будет заручиться поддержкой других глав правительств из консервативной Европейской народной партии, отмечает газета. Утверждение её кандидатуры может состояться на съезде 7 марта в Бухаресте.

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Андрей Бражников
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