Глава ЕК фон дер Ляйен собирается идти на второй срок
Bild: Фон дер Ляйен 19 февраля объявит о намерении снова избраться главой ЕК
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни намерена объявить о планах вновь занять пост после летних выборов в Европарламент. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.
65-летняя фон дер Ляйен объявит о своём намерении баллотироваться после обсуждения в президиуме Христианско-демократического союза (ХДС) уже завтра, 19 февраля. В Берлин она поедет после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Для переизбрания фон дер Ляйен необходимо будет заручиться поддержкой других глав правительств из консервативной Европейской народной партии, отмечает газета. Утверждение её кандидатуры может состояться на съезде 7 марта в Бухаресте.
А ранее премьер Эстонии Каллас заявила о желании возглавить НАТО после ухода с этой должности генерала Йенса Столтенберга ради противостояния России.