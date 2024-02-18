Глава ЕК фон дер Ляйен собирается идти на второй срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни намерена объявить о планах вновь занять пост после летних выборов в Европарламент. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.

65-летняя фон дер Ляйен объявит о своём намерении баллотироваться после обсуждения в президиуме Христианско-демократического союза (ХДС) уже завтра, 19 февраля. В Берлин она поедет после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Для переизбрания фон дер Ляйен необходимо будет заручиться поддержкой других глав правительств из консервативной Европейской народной партии, отмечает газета. Утверждение её кандидатуры может состояться на съезде 7 марта в Бухаресте.