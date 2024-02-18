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В Гааге задержали 13 участников массового побоища между эритрейцами и полицией

В Гааге полиция задержала 13 человек за участие в массовых беспорядках

18 февраля, 14:48
Беспорядки в Гааге. Обложка © X / Visegrád 24

Беспорядки в Гааге. Обложка © X / Visegrád 24

В Гааге 13 человек попали за решётку после участия в массовых погромах и нападениях на полицейских, которые начались из-за конфликта между приезжими из Эритреи. Об этом сообщил телеканал NOS.

Беспорядки в Гааге. Видео © X / Visegrád 24 / Sebastiaan Barel / FRANKFURTER JUNGE

Задержанными оказались мужчины возрастом от 19 до 36 лет. К делу подключилась прокуратура, которая установит остальных участников беспорядков и оценит нанесённый городу ущерб. Мэр Гааги Ян ван Занен рассказал, что уровень насилия со стороны нарушителей "был беспрецедентным" и требовал большей жёсткости от полиции.

По данным NOS, всё началось из-за конфликта между приезжими из Эритреи, одни выступили как противники собственного правительства, другие поддержали власти своего государства. Конфликт перерос в массовую драку, после чего эритрейцы начали громить сам город и атаковать полицию, пытавшуюся навести порядок. Шесть правоохранителей получили травмы.

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Напомним, мигранты из Эритреи устроили беспорядки и столкновения с полицией на улицах Гааги. Приезжие жгли машины правоохранителей и нападали на сотрудников, закидывая их булыжниками и пиротехникой. Всё началось с конфликта между двумя группами иностранцев, утверждают очевидцы. Мэр города Ян ван Занен разрешил силовикам задействовать слезоточивый газ, было объявлено чрезвычайное положение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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