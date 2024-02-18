Шахтёров в Кузбассе эвакуировали из-за горного удара

Горный удар произошёл в районе шахты "Таштагольская" в Кемеровской области, в результате чего работников пришлось эвакуировать. В этот момент на смене было более 160 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на сотрудников.

"18 февраля в 18:57 (14:57 мск) зарегистрировано геодинамическое явление (толчок). Все, кто работал под землёй, вышли на поверхность. На смене было 163 человека", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, для ликвидации последствий удара силы военизированных горноспасательных частей МЧС России не потребовались. Последний подобный случай в этом районе был зафиксирован в мае 2022 года, тогда под землёй находилось 252 человека.