Легкоатлетка Бол обновила свой же мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров
Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis
Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров в помещении.
Рекорд был зафиксирован на чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике в помещении. Бегунья преодолела дистанцию за 49,24 секунды. До этого лучший результат — 49,26 секунды — также принадлежал ей и был установлен на первенстве страны годом ранее 19 февраля.
Спортсменке 23 года, на её счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с препятствиями. Также она дважды становилась чемпионкой мира и трижды — Европы.
Ранее китайский пловец Пань Чжаньлэ на чемпионате мира в Катаре установил мировой рекорд в заплыве на дистанцию 100 метров. Спортсмену покорилась отметка в 46,80 секунды, предыдущий рекорд был за Давидом Поповичем, который проплыл стометровку за 46,86 секунды.