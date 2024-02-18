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18 февраля, 17:21

Легкоатлетка Бол обновила свой же мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров

Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis

Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis

Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров в помещении.

Рекорд был зафиксирован на чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике в помещении. Бегунья преодолела дистанцию за 49,24 секунды. До этого лучший результат — 49,26 секунды — также принадлежал ей и был установлен на первенстве страны годом ранее 19 февраля.

Спортсменке 23 года, на её счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с препятствиями. Также она дважды становилась чемпионкой мира и трижды — Европы.

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Ранее китайский пловец Пань Чжаньлэ на чемпионате мира в Катаре установил мировой рекорд в заплыве на дистанцию 100 метров. Спортсмену покорилась отметка в 46,80 секунды, предыдущий рекорд был за Давидом Поповичем, который проплыл стометровку за 46,86 секунды.

Владимир Озеров
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