Легкоатлетка Бол обновила свой же мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров

Легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров в помещении.

Рекорд был зафиксирован на чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике в помещении. Бегунья преодолела дистанцию за 49,24 секунды. До этого лучший результат — 49,26 секунды — также принадлежал ей и был установлен на первенстве страны годом ранее 19 февраля.

Спортсменке 23 года, на её счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с препятствиями. Также она дважды становилась чемпионкой мира и трижды — Европы.