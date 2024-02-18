Премьер-министр Болгарии Денков заявил, что подаст в отставку 6 марта

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил, что намерен уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках ранее согласованной ротации. Такое заявление он сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.

"6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура, правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет", — сообщил глава правительства.

При этом ещё не известно, кто возглавит МИД страны. По словам Денкова, нужно найти решение, которое было бы приемлемо для обеих сторон — объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил. Он отметил необходимость контактировать с внешними партнёрами, а также добавил, что это проще реализовать, если должность займёт Мария Габриэль, а он станет вице-премьером и министром иностранных дел.